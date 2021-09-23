«Антирак: поддержка выживших» приглашает на мастер-класс по художественной пастели

Дорогие друзья! Проведём выходной день в мире прекрасного!

Волонтерский проект в рамках гранта главы РС(Я) «Антирак: поддержка выживших» приглашает своих друзей, пациентов и их родных на мастер-класс по художественной пастели «Фруктовый натюрморт». Все материалы предоставляет Национальный художественный музей – партнёр проекта. Продолжительность – 2 часа.

Проводит мастер-класс Мария МИЩЕНКО, художник-дизайнер студии «Арт-Холл».

Ждем вас в субботу, 25 сентября, в 15 часов в Доме художника по адресу: ул. Лермонтова, д.31/2Б, этаж 2, кабинет 216А.