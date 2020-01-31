31.01.2020
13:31
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Красота & Здоровье

«Антирак: поддержка выживших» приглашает на экспресс-обследования и мастер-классы специалистов

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших»  приглашает своих друзей, выживших от рака, родных и близких на очередную встречу, которая состоится в рамках Всемирного дня  борьбы с раком во вторник, 4 февраля 2020 года, с 10 до 15 часов в Торговом центре «Кружало», где будет проходить традиционная Акция по борьбе с раком. Мы будем иметь возможность получить консультации ведущих специалистов-онкологов по вопросам диагностики и лечения рака, пройти экспресс-обследования, сдать анализы, послушать мастер-классы специалистов. При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Добро пожаловать!

Источник: Организаторы проекта
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