«Антирак» научит «Как разрешать внутренние конфликты»

Дорогие друзья!

В рамках гранта главы республики проект «Антирак: поддержка выживших» продолжает работать по реализации мероприятий «Школы онкопациента». Мы приглашаем участников проекта, их родных и близких, также всех желающих на очередную встречу с нашим онкопсихологом Надеждой Васильевой. Вся наша жизнь нам кажется такой, как будто состоит из одних проблем и конфликтов, довольно часто встречаются конфликты в семьях, с детьми, соседями, сослуживцами, везде встречаем недопонимание в отношениях даже с самыми родными и близкими людьми, причем независимо от возраста, статуса, общественного положения. Тема нашей встречи 6 апреля , в четверг, в 16 часов «Как разрешать внутренние конфликты». Как всегда гостеприимно распахнет нам свои двери Галерея Академика Афанасия Осипова по адресу: ул.Хабарова, дом 27.Кто знает, может именно эта встреча с грамотным психологом научит нас разрешать наши проблемы и конфликты. Приходите, мы ждем!

Наш сайт: antirak-ykt.ru