Антимигрантский митинг в Якутске: комментарий «Единой России»

В Республике Саха (Якутия) проживают представители более ста народов, которые веками, в течение всей непростой истории своего развития старались жить в мире и согласии. Без такого настроя выжить в условиях Крайнего Севера невозможно.

В Якутске произошло резонансное преступление, совершенное мигрантом из Средней Азии. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, ведётся следствие.

Происшествие всколыхнуло население. Важно, чтобы никто не пытался воспользоваться сложившейся ситуацией и сыграть на эмоциях людей.

Вопрос находится на контроле у руководства республики. Значит будут предприняты необходимые меры и сделаны нужные выводы. Главное сейчас – это сохранить здравый смысл.