Антимигрантский митинг-резонанс: мнение министра МВД

Сегодня министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал- майор полиции Владимир Прокопенко провёл рабочую встречу с представителями государственной власти Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя государственной службы миграции Саматом Токтоболотовым. В состав делегации, прибывшей утром в Якутск, вошли

заместитель председателя службы миграции Киргизии Самат Токтоболотов, советник посольства Киргизии в России Дастан Ниязалиев, представитель госмиграции Киргизии в России Жаркынай Галиева.

Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Прокопенко резко осудил преступление, совершённое гражданином Кыргызстана в отношении жительницы Якутска. Он занял жесткую и однозначную позицию в отношении недавних событий, вызвавших широкий резонанс:

Мы живем в многонациональной республике, жители которой очень доброжелательны, бескорыстны и всегда радушно принимают гостей. Однако, эти качества не дают приезжим права вести себя в несоответствии с законом. Каждому из них нужно ценить оказанное доверие, с уважением относиться к якутскому народу, чтить его традиции, привычный уклад жизни и, разумеется, не выходить за рамки российского законодательства, — сказал Владимир Николаевич, -Я кутяне должны чувствовать себя в безопасности в своей республике.

Генерал отметил, что нельзя допустить, чтобы преступление привело к межнациональной розни, и призвал представителей делегации из Кыргызстана провести целенаправленную работу по укреплению межнационального согласия.

Все преступления, совершаемые мигрантами, находятся и будут находиться на особом контроле. Даны указания всем подразделениям полиции, совместно с надзорными органами, провести дополнительные тотальные проверки в сферах миграционного законодательства, незаконного предпринимательства, пассажирских перевозках, — подчеркнул Владимир Николаевич в завершении рабочей встречи.