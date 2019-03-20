Антимигрантские настроения в Якутске: найдены агрессоры?

В настоящее время оперативная обстановка в республике находится под контролем. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Лица, распространявшие провокационную информацию и призывы к неправомерным действиям, установлены и привлечены к ответственности.

Так, вчера в течение нескольких часов был задержан 33-летний уроженец г. Якутска, расхаживавший с пистолетом. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Установлены лица с видеозаписи, где мужчина производил выстрелы из автомата со словами «Якутия рулит», а второй снимал происходящее на камеру. Полицейские в кратчайшие сроки установили их личности. Выяснилось, что видео было снято 17 марта в Алданском районе. 37-летний и 35-летний мужчины привлечены к административной ответственности. Изъятое оружие является охолощенным, а не боевым, предназначенным для имитации выстрела.

Также установлен 34-летний мужчина, разместивший в мессенджерах призывы к несанкционированному митингу. 19 марта постановлением судебного органа он привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты три гражданина Средней Азии и более двадцати человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

Если вы стали свидетелями противоправных событий, то сообщайте об этом по следующим номерам: 42-22-22 (телефон доверия МВД по Республике Саха (Якутия), 45-44-43 (телефон доверия МУ МВД России «Якутское»).