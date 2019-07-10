Антикоррупционные стандарты в госучреждениях обсудили в правительстве Якутии

Под председательством главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА 10 июля проведено очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия), на котором рассмотрен вопрос соблюдения антикоррупционных стандартов в государственных учреждениях, подведомственных исполнительным органам госвласти республики.

В своей вступительной речи глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание совершенствованию государственных мер по противодействию коррупции. Он напомнил, что Национальный план противодействия коррупции, принятый на период 2018-2020 годов, предусматривает отдельные виды запретов, ограничений и требований на должностных лиц организаций, созданных для выполнения задач, поставленных органами государственной власти и местного самоуправления.

Айсен Николаев отметил, что в настоящее время на подведомственные учреждения исполнительных органов госвласти возложены такие меры антикоррупционных стандартов как предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера, соблюдение требований по предотвращению и регулированию конфликта интересов. «Рассмотрение данного вопроса на Комиссии абсолютно не случайно. По данным правоохранительных органов, в первом полугодии 2019 года в госучреждениях, подведомственных исполнительным органам госвласти, выявлено 55 должностных и коррупционных преступлений, из них 17 совершены должностными лицами подведомственных учреждений ряда министерств и ведомств республики», — подчеркнул Ил Дархан.

Глава заявил о необходимости выявления проблем, связанных с коррупционными проявлениями, анализа причин их возникновения, которые могут быть связаны и с недостаточностью нормативного регулирования, и с непониманием должностными лицами подведомственных учреждений своего особого правового статуса.

«Мы должны донести до граждан и должностных лиц, что с учетом требований времени система запретов, ограничений, соблюдений обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупционных преступлений на территории республики будет только усиливаться», — заявил глава Якутии.

Участники Республиканской комиссии поддержали позицию главы Якутии и выразили готовность работать в тесном взаимодействии, направленном на противодействие коррупции, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений на территории республики.