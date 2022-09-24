Аншлаг в Якутске: Гала-концерт Большого театра!

Большой театр России с аншлагом выступил на сцене Театра оперы и балета Якутии Все билеты были раскуплены за несколько дней до концерта, сообщает ЯСИА.

23 сентября в Театре оперы и балета состоялся гала-концерт солистов балета и оркестра Большого театра России. Все билеты были раскуплены уже за несколько дней до концерта. Труппа представила якутянам уникальный спектакль «Кармен-сюита» и отрывки из классических балетов репертуара театра.

Многие артисты приехали в Якутск не в первый раз – Кристина Кретова, Александр Волчков, Артём Овчаренко и Нина Капцова до этого участвовали на Всероссийском фестивале балета «Стерх». Однако Большой театр в составе 112 человек приехал на гастроли в Якутск впервые.

«Важно сказать, что Большой театр принадлежит не Москве, а всей нашей стране. Нам очень почётно оказаться в Якутии в год столетия автономии. Помимо прославленных артистов балета вы увидите и тех, кто только только открывает свой путь в этом искусстве – наших юных артистов», – рассказала руководитель пресс-службы Большого театра России Катерина Новикова. Ранее Катерина была начальником пресс-службы Мариинского театра, принимала участие в международных семинарах по театроведению во Франции, Канаде и США. Новикова отметила отличительную особенность артистов балета Большого театра.

«Труппе всегда важно показать изящество и артистизм. Помимо идеальных движений, ты должен быть и артистом на сцене. Могу сказать точно, что такой балет, как «Дон Кихот» никто на свете не исполняет так, как труппа Большого театра России. Все настолько яркие артисты на сцене, даже второстепенные герои», – добавила она. В программе второго отделения гала-концерта вошли сольные номера из балетов «Легенда о любви», «Лебединое озеро», «Спартак», «Пламя Парижа», «Спящая красавица» и хореографическая миниатюра «Лебедь». Продолжение гала-концерта солистов балета и оркестра Большого театра состоится 24 сентября на сцене Государственного театра и оперы балета республики.