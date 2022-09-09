Ансамбль ЖДЯ — победитель фестиваля «Золотая осень»

Вокальный ансамбль «ЖДЯ» стал победителем Конкурса — фестиваля «Золотая осень»

Народный вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» (руководитель Инна Самойлова) стал лауреатом 1 степени в номинации «Вокал» конкурса-фестиваля творческих коллективов «Золотая осень», который проходил с 5 по 7 сентября на борту теплохода «Михаил Светлов» с посещением Национального природного парка «Ленские столбы».

Организатором конкурса — фестиваля выступил Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки», г. Якутск.

Подать заявку могли все желающие без возрастных ограничений.

В конкурсе были представлены такие номинации, как вокал хореография, фольклор, инструментальное исполнительство, детские театры, театр мод, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы).

В состав жюри вошли специалисты в области культуры и искусства, признанные деятели культуры и искусства, заслуженные работники культуры, известные артисты, композиторы, музыканты, ведущие педагоги учебных заведений культуры.

Лауреатом 1 степени также стали солисты ансамбля Инна Самойлова, Дина Блохина и Алена Зайцева.

Ансамбль исполнил полюбившиеся зрителям песни «Мир не прост», «Широка страна моя родная», «Дружба», «Мы единое целое», «Эх, Россия!»

За звание лучших в конкурсе сразились 32 участника .

«Получили массу положительных эмоций, многие из нас впервые побывали на Ленских столбах, которые просто завораживают своей вечной красотой. Очень рады, что выступили успешно. За победу в конкурсе-фестивале «Золотая осень» мы получили приглашение на участие в любых выездных фестивалях в Турции, Монголии, России и Индии. Хочется от всех участников коллектива выразить благодарность генеральному директору АО «АК «ЖДЯ» Василию Владимировичу Шимохину за понимание и поддержку наших творческих начинаний, это вдохновляет нас на новые свершения. Мы не подведем!» — поделилась впечатлениями руководитель ансамбля Инна Самойлова.

Напомним, вокальному ансамблю Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в июле текущего года было присвоено звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Саха (Якутия)».