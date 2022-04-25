Ансамбль «Вольница» стал почетным гостем конкурса казачьей песни

23 апреля 2022 г. ансамбль казачьей песни «Вольница» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского стал почётным гостем и работал в жюри школьного конкурса казачьей песни – совместного мероприятия МБОУ «СОШ №2 им.Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай» и ЖСКО (Жатайского станичного казачьего общества), атаман Виктор Леонидович Шадрин. В жюри помимо ансамбля «Вольница» вошли походный атаман ЖСКО, сотник Устюжанин Николай Степанович, педагог Детской музыкальной школы Аполлоновна Анастасия Прохоровна, казак ЖСКО Шевцов Юрий Сергеевич, студент 4 курса отделения теории музыки Якутского музыкального колледжа им.М. Жиркова Дынин Максим Владимирович. Итоги конкурса в Жатайской СОШ №2: Диплом 1 степени – 1 «А» класс Диплом 1 степени – 2 «А» класс Диплом 1 степени – 4 «А» класс Диплом 2 степени – 6 «А» класс Также ансамбль провел мастер-класс, спел свои песни, встретился с реестровыми казаками Жатая.

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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