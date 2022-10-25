Ансамбль «Туймаада» поддержит боевой дух мобилизованных

Ансамбль «Туймаада» выступит перед ранеными бойцами в госпитале Бурденко.

Ансамбль «Туймаада» 25 октября отправляется на гастроли, в ходе которых выступит в госпитале имени Бурденко, где находятся раненные бойцы СВО. Накануне вылета с артистами встретился министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— Сегодня все работники отрасли все жители Якутии участвуют во всеобщей акции «Мы вместе». Это общий вызов нашей стране. Все наши артисты встроены в этот процесс, из поездки по воинским частям, где проходят подготовку наши мобилизованные бойцы, вернулись артисты нашей первой творческой бригады, а уже сегодня коллектив ансамбля «Туймаада» вылетает в Москву, чтобы встретиться с раненными бойцами в госпиталях и показать свое искусство, силу якутской песни, в которой есть вера, патриотизм, любовь к родине. Мы вместе с нашими мобилизованными ребятами, все мы делаем одно дело, чтобы победить, — отметил министр.

В ходе гастролей ансамбль «Туймаада» совместно с виртуозами хомусистами также примет участие в Первом международном фестивале эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани», который пройдет 27 октября в Казани. А также даст большой праздничный концерт «Песнь земли Олонхо», посвященный 100-летию Якутской АССР и 35-летию ансамбля «Туймаада», в Московском международном Доме музыки. Концерт состоится 8 ноября в 19.00.