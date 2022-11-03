Ансамбль «Туймаада» дал концерт в госпитале Бурденко

Ансамбль «Туймаада» под руководством Светланы ИВАНОВОЙ в рамках гастрольной деятельности в Москве 2 ноября дал концерт в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Бурденко Министерства обороны России. Концерт состоялся для участников специальной военной операции, проходящих лечение, а также для медицинского персонала госпиталя.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ выразил слова благодарности ансамблю «Туймаада» и отметил, что серия выездных концертных программ якутских артистов для бойцов СВО, мобилизованных россиян продолжается, ближайшие состоятся уже 4 ноября в Улан-Удэ.

— Концерт состоялся для наших, российских ребят, которые получили ранения и находятся на лечении в госпитале Бурденко в Москве. Долг артистов в эти дни поддержать наших солдат. Якутия в этом деле одна из первых регионов в стране начала практику работы выездных концертных бригад наших ансамблей, артистов в воинские части, госпитали. В воинские части Дальнего Востока уже съездила первая творческая бригада артистов, ансамбль «БаЛанс» на днях выступил перед военнослужащими в Амурской области, впереди выезд второй мобильной творческой бригады артистов, которая 4, 5 и 6 ноября в рамках общероссийской патриотической акции «Мы вместе» выступит для мобилизованных военнослужащих в Улан-Удэ, — рассказал министр.

Для пациентов-зрителей ансамбль «Туймаада» представил большой репертуар популярных русских и якутских песен, которые вызвали самую теплую реакцию. В эти дни в пятом филиале госпиталя проходит лечение участник СВО уроженец Якутии, ему и другим раненым участники ансамбля «Туймаада» подарили обереги которые передали студенты Якутского колледжа технологии и дизайна. Представитель госпиталя Владимир Поляков выразил благодарность артистам ансамбля и Постпредству РС(Я) при Президенте РФ за организацию концерта.

Отметим, что артисты Якутии активно дают концерты, играют спектакли, средства от которых передаются в помощь бойцам СВО, а также в ДНР и ЛНР. Народные мастера из различных улусов изготавливают обереги для бойцов из родной республики и их товарищей из других регионов, шьют элементы обмундирования, сотрудники учреждений культуры также помогают в пошиве и работают в республиканском штабе по сбору помощи солдатам.