14.02.2020
13:00
148
Культура & Образование
Ансамбль «Тойук» приглашает разучить песни военных лет
Народный фольклорный ансамбль «Тойук» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает всех желающих с 9 до 60 лет разучить песни военных лет. Занятия проводит заслуженный работник культуры РС(Я) Федорова Галина Гаврильевна. Уроки проводятся два раза в неделю (понедельник, среда) с 16:00 до 19:00.
Справки по телефону 8914-277-14-79
Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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