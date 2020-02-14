Ансамбль «Тойук» приглашает разучить песни военных лет

Народный фольклорный ансамбль «Тойук» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает всех желающих с 9 до 60 лет разучить песни военных лет. Занятия проводит заслуженный работник культуры РС(Я) Федорова Галина Гаврильевна. Уроки проводятся два раза в неделю (понедельник, среда) с 16:00 до 19:00. Справки по телефону 8914-277-14-79

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.

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