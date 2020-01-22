Ансамбль танца «Тетрис» объявляет кастинг

Народный коллектив ансамбль современного танца «Тетрис» объявляет добор детей от 5 лет и старше. В чем разница между набором и добором? Добор осуществляется в действующие группы. Дети в этих группах танцуют минимум год, имеют растяжку, гибкость, дисциплину, знают позиции рук, ног, знают, как держать корпус. Дети на кастинге будут подбираться по уровню, необходимому определенной группе. Чем старше ребенок, тем лучше должны быть его навыки.

Кастинг состоится 26 января по адресу: Дом дружбы народов, Пояркова 4, 2 эт., 219 каб.

Дети 5-7 лет – 11:00

Дети 8-10 лет – 11:20

11 лет и старше – 11:40

Требования: стройная фигура, наличие базовой танцевальной или гимнастической подготовки, предрасположенность к растяжке, чувство ритма. На просмотр приходить в удобной форме и чешках.

Занятия будут проводиться в собственном современном танцевальном центре на Лермонтова 26.

Справки по ватсап 8924-177-78-88