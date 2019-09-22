Ансамбль танца «Сюрприз» на Международном фестивале

С 3 по 8 сентября на Международном фестивале «Танцевальный карнавал» в г. Ванжу, Южной Кореи принял участие Образцовый коллектив РФ, Народный ансамбль танца «Сюрприз». 19 детей, 2 родителей и 2 педагога в составе гастрольной группы достойно представили не только родную Республику, но и Россию. Наши ребята вошли в шестерку лучших танцевальных коллективов, получили диплом с денежной премией как «Лучшая команда».

По условиям фестиваля нужно было представить танцевальную программу на 5 минут, но не просто на сцене, а на огромной длинной площадке 50м×120м. В процессе исполнения необходимоСегодня Сюрпризовцы выезжают из Ванжу в Сеул, отдыхают с чувством выполненного долга. А 12 сентября мы встречаем их с цветами, объятиями и поздравлениями.

Браво ансамбль «Сюрприз»!!

Художественный руководитель и духовный наставник Засл.раб.культ.РС(Я), Отл.образования РС(Я) Ирина Егорова.

Руководители гастрольной группы и постановщики конкурсной программы Виктория Дьяконова и Диана Посельская.

было двигаться вперед, как в дефиле. Но самым сложным оказалось не это, а отсутствие ограничений по возрасту участников, по их профессиональной подготовке и по количеству исполнителей (кроме минимального состава 21 человек). Таким образом сюрпризовцам — а это дети от 10 до 16 лет, пришлось бороться с профессионалами вдвое старше. Но как говорится: «Глаза боятся, а …ноги сами в пляс идут». Ребята сумели собрать всю силу и волю в кулак и в каблук, оттанцевали свою программу на 200%, а родители с гордостью несли родной флаг!

В этом году организаторы разделили участников на «Корейских» и «Иностранных». Количество соперников для «Сюрприза» сократилось до 36ти. А всего участников фестиваля было более 1.5 тысяч.

Жюри фестиваля в количестве 8 человек высоко оценили старания и умения ансамбля «Сюрприз». А также отметили, что уже многие годы участники из России не добивались подобных высоких результатов и не входили даже в 10ку сильнейших.

Помимо конкурсной программы, сюрпризовцы показали и концертную. «Корейский зритель приветствовал каждый наш выход громкими овациями и аплодисментами. Такой горячий прием зарядил нас самыми положительными эмоциями» (со слов участников ансамбля).