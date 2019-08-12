Ансамбль танца «Долбор» — обладатель гран-при фестиваля «Аюкта»

9 августа, в Международный день коренных народов мира, в Якутске состоялся гала-концерт Межрегионального молодежного фестиваля эвенкийского фольклора «Аюкта». Участие в нем приняли не только якутяне, но и гости из пяти регионов Дальнего Востока и Сибири. Фестиваль проводится с 2014 года, основными организаторами являются Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Жиганский район.

Обладателем гран-при фестиваля стал ансамбль танца «Долбор» из села Жилинда Оленекского района, художественный руководитель Анна Павловна Юмшанова. Эвенкийский ансамбль был создан в 2010 году. Его участники показали глубокое знание традиционной культуры, историю своего края, используя в постановке танцев элементы обрядов, ритуалов эвенкийского народа. Победители получили денежный приз на сумму 150 тысяч рублей.

Мария Константинова, заместитель главы Жиганского национального эвенкийского района:

Сегодня мы закрываем межрегиональный фестиваль «Аюкта». В этом году для участия съехалось 240 конкурсантов в возрасте от 7 до 25 лет из районов Якутии и 5 регионов России: Иркутской области, Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и Бурятии. Участники состязались в танцевальном, песенном и устном народном творчестве, а также в направлении моды.

В жюри конкурса вошли заслуженный артист, олонхосут-нимнакалан Валентин Исаков, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем КМНС СО РАН Наталия Захарова, заслуженный работник культуры РС (Я) Светлана Степанова, кандидат искусствоведения Парасковья Заболоцкая, заведующая кафедрой повышения квалификации Высшей школы музыки РС (Я) Евдокия Карманова.

