Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!

31 марта на сцене Государственного театра оперы и балета состоится концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» из города Владикавказа Республика Северная Осетия.

Государственный академический ансамбль «Алан» основан в 1938 году. Государственный Академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» — обладатель золотой медали Международного фестиваля пяти континентов в г. Дижон (Франция), победитель Всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии имени К. Хетагурова, лауреат премии «Золотой Аполлон» — один из высокопрофессиональных коллективов России. На протяжении 80 лет со дня своего существования, «Алан» является бессменным носителем общенациональной духовной культуры Осетии.

Каждый номер ансамбля «Алан» — это маленькая новелла о жизни народов Кавказа, все истории рассказываются через танец и хоровое пение. И ни один зритель не остаётся равнодушным к чувственному коктейлю страстей, бурлящих на сцене: в танцах сочетаются сила и элегантность, быстрота и ловкость, энергичность и грация. Колорита номерам добавляют великолепные костюмы!

Приглашаем!

Билеты в продаже в следующих кассах:

1. ТРК Туймаада 1 эт (касса Филармонии)

2. Касса Театра оперы и балета

3. Касса Саха академического театра

4. Касса Дома дружбы народов им АЕ Кулаковского

А также на сайте tesserus.com

Кроме того, организаторы концерта проводят розыгрыш, где главный приз — колье из золота с желтым сапфиром и бриллиантом от компании «Brilliant Yakutia»! Подробности в Instagram @alan_ykt