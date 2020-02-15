Ансамбль «Сулико» подготовил специальный подарок для якутян

20 мужских хоровых голосов Грузии и Якутии на одной сцене!

Директор ансамбля «Сулико», баритон Иване ГУЛУАШВИЛИ:

— В Якутск мы летим исключительно, чтобы поздравить наших слушателей и друзей с праздником весны после холодной и долгой зимы. Мы были у вас впервые два года назад, и это был настоящий дружеский прием, который мы всегда вспоминаем с теплотой. Мы обещали вернуться, и теперь летим к вам с обновленной программой, где будут исполнены не только наши народные грузинские песни и романсы, но и русская, и мировая классика под аккомпанемент концертмейстера.

На втором концерте к нам присоединятся наши друзья — ансамбль «Туймаада». Программа будет просто «фантастикой», это соединение 20 мужских голосов Якутии и Грузии на одной сцене, представляете? Сейчас мы учим текст одной песни, и должны спеть ее на якутском языке, а коллеги из Якутии споют на нашем, грузинском.

Это будет приятный подарок от нас в знак благодарности вашему народу.

Организаторы проекта подготовили для гостей концерта уникальный проект, где воссоединятся на одной сцене голоса северной Якутии и огненной Грузии.

Репертуар ансамбля отличается многообразием и различными жанрами. Исполняются как классические оперные, хоровые произведения, так и народные песни, народный и городской фольклор в сопровождении народных инструментов, а также инструментальное трио.

Всего в Якутске пройдут два концерта 3 марта в ГТОиБ:

18:00 — первый концерт будет сольным проектом гостей из Грузии, где помимо народных песен прозвучат и классики мировой оперы (Италия, Грузия, Франция, Россия), это будет настоящее блаженство для любителей классической музыки.

20:00 — второй концерт будет совместно с солистами мужского состава ГВА «Туймаада», это уникальный проект, который соединил в себе два сильнейших состава мужского многоголосья.

Такого концерта в Якутске еще не было. В этом проекте якутский состав споет песни на грузинском, а наши гости будут петь на якутском языке, также будут и совместные дуэты.

Ансамбль «Сулико» — частый гость на сценах европейских и американских концертных площадок, в Якутске коллектив выступит уже во второй раз по многочисленным просьбам.

100% живой звук.

Билеты на сайте afisha.ykt.ru и в кассе ГТОиБ.

Справки по телефону: 8-964-428-89-90.