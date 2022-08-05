Ансамбль «Сээдьэ» возвращается
Дорогие горожане и гости г. Якутска! У Вас есть уникальная возможность посетить одно из долгожданных мероприятий года — возвращение легендарного ГЭФАНС РС (Я) «СЭЭДЬЭ»!!!
Только 3 сентября в 16.00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится большой концерт в честь памяти 75-летия этнопевца, основателя эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера «СЭЭДЬЭ», заслуженного работника культуры РС (Я), почетного гражданина Нижнеколымского района Эдуарда Клепечина.
Вместе с ансамблем «СЭЭДЬЭ» участвуют его почтенные друзья:
Оперная дива, народная артистка РФ и РС (Я) — Альбина Борисова;
Народный артист РС (Я) — Владимир Заболоцкий;
Народный артист РС (Я) — Владимир Татаринов;
Рок-группа «Чолбон»;
Рок-группа «Айтал» и др.
В их исполнении Вы услышите живую этническую музыку, джаз, классику, поп-музыку, рок произведения Эдуарда Прокопьевича Клепечина.
Вас ждет незабываемый и яркий северный колорит!
Ведущие юбилейного проекта:
Марта Яковлева
Евгений Прокопьев
Цена билета: 600 руб.
Касса ДДН им. А.Е. Кулаковского: 32-82-96
График работы кассы:
с 1 по 26 августа: четверг, пятница, суббота, воскресенье – 12.00-19.00
с 27 августа: каждый день — 10.00-18.00
Телефон для справок: 8924 664 9590, 32-83-86
+7 (999) 174-67-82
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