Ансамбль «Сээдьэ» возвращается

Дорогие горожане и гости г. Якутска! У Вас есть уникальная возможность посетить одно из долгожданных мероприятий года — возвращение легендарного ГЭФАНС РС (Я) «СЭЭДЬЭ»!!!

Только 3 сентября в 16.00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится большой концерт в честь памяти 75-летия этнопевца, основателя эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера «СЭЭДЬЭ», заслуженного работника культуры РС (Я), почетного гражданина Нижнеколымского района Эдуарда Клепечина.

Вместе с ансамблем «СЭЭДЬЭ» участвуют его почтенные друзья:

Оперная дива, народная артистка РФ и РС (Я) — Альбина Борисова;

Народный артист РС (Я) — Владимир Заболоцкий;

Народный артист РС (Я) — Владимир Татаринов;

Рок-группа «Чолбон»;

Рок-группа «Айтал» и др.

В их исполнении Вы услышите живую этническую музыку, джаз, классику, поп-музыку, рок произведения Эдуарда Прокопьевича Клепечина.

Вас ждет незабываемый и яркий северный колорит!

Ведущие юбилейного проекта:

Марта Яковлева

Евгений Прокопьев

Цена билета: 600 руб.

Касса ДДН им. А.Е. Кулаковского: 32-82-96

График работы кассы:

с 1 по 26 августа: четверг, пятница, суббота, воскресенье – 12.00-19.00

с 27 августа: каждый день — 10.00-18.00

Телефон для справок: 8924 664 9590, 32-83-86