Ансамбль «Русь» отметит 30-летие

10 мая в 18 часов народный вокальный ансамбль «Русь» приглашает всех жителей и гостей столицы на праздничный концерт«Ах ты, Русь моя, песня нежная…»

Прозвучат лучшие песни, полюбившиеся зрителям за 30 лет творческой деятельности коллектива: русские, украинские, казачьи, авторские и романсы! Вас ждет долгожданная встреча с инструментальным трио «Даймонд», потрясающая энергетика от лихих казачьих плясок народного ансамбля русского танца «Ярилов день», весеннее настроение и радость от выступлений народного ансамбля современного танца «Тетрис»!

Не пропустите душевный праздник в кругу друзей и близких! Ваша душа наполнится благодатью, а сердце – радостью!

Цена билета: 600 рубл.

Билеты продаются в кассах:

ДДН им. А.Е. Кулаковского 32-82-96

к/т «Центральный» 42-10-74

Онлайн-продажа: на сервисе Quick Tickets qsgo.ru/kgajnR, Sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте

Справки по телефонам: 32-83-86, 89644276774, 89141044627