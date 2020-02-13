Ансамбль «Махтал» покорил московскую публику

9 февраля в Москве прошёл Vl Всероссийский творческий многожанровый фестиваль-конкурс «Новая Россия», в котором принял участие танцевально-фольклорный ансамбль «Махтал» под руководством отличников культуры РС(Я) Екатерины Новиковой — Дьулуура и Иннокентия Птицына.

Участники ансамбля с честью и достоинством представили культуру и традиции народа саха в таких жанрах, как героический эпос олонхо, в фольклорном жанре туойсуу, в эстрадном вокале. Также «Махтал» представил на суд изысканной публики композицию бальных танцев.

Все исполненные номера получили тёплые овации и были отмечены высокой оценкой авторитетного жюри. Также ансамбль участвовал в мероприятии постпредства Якутии при президенте РФ в честь юбилея народного писателя Ивана Гоголева — Кындыл и был приглашён 13 февраля на вечер, посвященный Дню родного языка и письменности.