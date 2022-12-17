Ансамбль «Кыталык» стал обладателем Гран-при хореографического конкурса Кубок Москвы

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный ансамбль танца «Кыталык» из Мегино-Кангалаского улуса Якутии выиграл Гран-при международного хореографического конкурса «Кубок Москвы» в номинации «Народный стилизованный танец», сообщает ЯСИА. Хореографический конкурс проходил в Москве с 14 по 16 декабря. Выступили более 100 коллективов. Творческие номера оценивали высококвалифицированные хореографы, профессиональные танцоры, заслуженные артисты.

Помимо Гран-при коллектив стал лауреатом 1 степени в номинации «Народный танец» Народный ансамбль «Кыталык» получил приглашение на международный конкурс «Весна Победы» в Волгограде. Участники ансамбля также приняли участие в концертной программе Дней Якутии в Москве и гала-концерте «Наследники традиций», посвящённом завершению Года культурного наследия народов России. Вступай в группу Whatsapp