Анонс: руководитель Управления ЗАГС Тамара Кривошапкина ответит на вопросы радиослушателей

В пятницу, 21 февраля в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 часов 05 минут руководитель Управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха (Якутия) Тамара Николаевна Кривошапкина примет участие в передаче «Диалог с властью».

Тамара Кривошапкина расскажет о работе Управления записи актов гражданского состояния в 2019 году и о планах на 2020 год. С чем связаны изменения по расчету и предоставлению субвенции местным бюджетам муниципальных образований по обеспечению государственной регистрации актов гражданского состояния? В чем преимущество внедрения Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС? Каковы размеры, и кто освобождается от уплаты госпошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния? Как работает архив ЗАГС? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 320066, 321166. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.