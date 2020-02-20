20.02.2020
18:00
120

Якутия

Анонс: руководитель Управления ЗАГС Тамара Кривошапкина ответит на вопросы радиослушателей

В пятницу, 21 февраля в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 часов 05 минут руководитель Управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха (Якутия) Тамара Николаевна Кривошапкина примет участие в передаче «Диалог с властью». 

Тамара Кривошапкина расскажет о работе Управления записи актов гражданского состояния в 2019 году и о планах на 2020 год. С чем связаны изменения по расчету и предоставлению субвенции местным бюджетам муниципальных образований по обеспечению государственной регистрации актов гражданского состояния?   В чем преимущество внедрения Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС? Каковы размеры, и кто освобождается от уплаты госпошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния?  Как работает архив ЗАГС?   На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив    по телефонам студии: 8 (4112) 320066, 321166.  Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы. 

Источник: Редакция передачи «Диалог с властью»
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