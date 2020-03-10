Анонс: «Прямой разговор» с министром культуры Юрием Куприяновым

В среду, 11 марта, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) в 21.00 часов министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов примет участие в передаче «Прямой разговор».

25 марта отмечается День работника культуры РФ. В преддверии профессионального праздника, Юрий Куприянов сообщит, с какими результатами Якутия завершила 2019 год и какие планы строит на 2020 год в сфере культуры и духовного развития. Министр проинформирует о мероприятиях и событиях, проводимых в рамках национального проекта «Культура». Также расскажет телезрителям о таких предстоящих крупных мероприятиях, как: VI Якутский международный кинофестиваль, XI Республиканский театральный фестиваль «Сата-2020», Ысыах Олонхо.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Прямую трансляцию передачи «Прямой разговор» можно также посмотреть на youtube канале Вести Саха.

