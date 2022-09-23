23.09.2022
16:38
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Православие

Анонс архиерейских богослужений

25 сентября, вс., 10.00 — литургия в Преображенском соборе города Якутска;

26 сентября, пн., 16.30 — всенощное бдение в Преображенском соборе;

27 сентября, вт., 9.00 — литургия в Преображенском соборе,
12.00 — Крестный ход вокруг строящегося Крестовоздвиженского храма (Промышленный округ Якутска);

30 сентября, пт., 9.00 — литургия в Преображенском соборе

Фото: https://t.me/roman_arhi
Источник: https://t.me/roman_arhi

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