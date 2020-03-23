Аномальные осадки наделали проблем властям Якутска

Действующий городской снежный полигон близок к заполнению. По словам заместителя главы города по ЖКХ Романа СОРОКИНА, его мощностей при существующих темпах уборки и вывоза снега хватит максимум, еще на неделю. Такая информация прозвучала во время еженедельного общегородского планерного совещания в понедельник, 23 марта.

«Если в прошлом году, к 15 апреля на полигоне было складировано 407 тыс. кубометров снега, то сегодня, на три недели раньше этой даты – уже 430 тысяч. Учитывая аномальный объем осадков нынешней зимой, мы должны принимать решение об определении территории под временный снежный полигон», — сказал Сорокин.

Заслушав информацию, Сардана АВКСЕНТЬЕВА поручила оперативно подготовить предложение по данному вопросу.

Директор МКУ СЭГХ Айаал ЕГИНОВ проинформировал о ходе реализации мероприятий санитарного трехмесячника в городе. Так план по вывозу снега управами выполнен на 81%, вывезено 108 из 133 тыс. кубометров, наледей – на 64%: 4,1 тыс. куб. м. из 6,4 тыс. куб. м. по плану.

Специалисты управления сельского хозяйства и административной комиссии проводят плановую работу по регистрации домашних животных и вакцинации их от бешенства, в рамках карантинных мероприятий.