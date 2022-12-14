Аномальные морозы в Якутии бьют рекорды

У тигров имеется особый запас жировой прослойки на брюхе, толщина которой около ~ 5 см, её хватает для того, чтобы сохранять тепло внутри организма. Жир стал идеальным препятствием для ветра — животному тепло, даже когда завывает вьюга. На большей части республики погода преимущественно без осадков, в населенных пунктах морозные туманы. На западе, севере небольшой, северо-западе республики местами умеренный снег. В Анабарском, Булунском районах порывы ветра 21-26 м/с, метели. Температура воздуха ночью -45-50°, на юге, западе -35-40°, северо-западе -25-30°, в Оймяконье -55-60°, днем -43-48°, западе -37-42°, юго-западе -26-31°, северо-западе -21-26°, в Оймяконье -51-56°. В Якутске туман, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью-46-48°, днем-44-46°. К зиме они старательно набирают вес: осенью объём потребляемой пищи возрастает, царь тайги готов вскарабкаться даже на высокое (5-6 метров) дерево в погоне за необходимой ему провизией!

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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