19.01.2023
18:45
212
Якутия
Аномальные морозы не отвадили тысячи якутян от крещенских купаний
В крещенских купаниях в Якутии приняли участие свыше 4 тыс. человек
В среду организовали 8 прорубей для забора воды и 19 купелей в Кобяйском, Мирнинском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском, Анабарском, Нижнеколымском, Усть-Янском, Намском, Вилюйском, Оймяконском, Верхнеколымском, Абыйском, Усть-Майском районах, а также в городе Якутске. Некоторые специально оборудованные места открылись после полуночи, передает МЧС Якутии.
Несмотря на крепкие морозы народ от традиций не отказывается, купания идут полным ходом. Всего в крещенских купаниях в регионе приняли участие свыше 4 тыс. людей. За первые сутки мероприятия прошли без происшествий.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2023
0
124
19.01.2023
0
179
19.01.2023
0
323
19.01.2023
0
121
19.01.2023
0
151
19.01.2023
0
437
19.01.2023
0
1305
19.01.2023
0
652
19.01.2023
0
298
19.01.2023
0
283
19.01.2023
0
292
19.01.2023
0
307
19.01.2023
0
467
19.01.2023
0
1307
19.01.2023
0
2260
19.01.2023
0
706
19.01.2023
0
468
19.01.2023
0
1932
19.01.2023
0
550
19.01.2023
0
816
19.01.2023
0
2128
19.01.2023
0
1226
19.01.2023
0
499
19.01.2023
0
1339
19.01.2023
4
1283
19.01.2023
0
977
19.01.2023
0
4479
19.01.2023
0
1522
19.01.2023
0
15885
19.01.2023
0
556
19.01.2023
0
1470
19.01.2023
0
1610
19.01.2023
0
1044
19.01.2023
0
8936
19.01.2023
0
1024
18.01.2023
0
3102
18.01.2023
0
2657
18.01.2023
0
1091
18.01.2023
0
1266
18.01.2023
0
587
18.01.2023
0
687
18.01.2023
0
951
18.01.2023
0
258
18.01.2023
0
394
18.01.2023
0
2945
18.01.2023
0
3343
18.01.2023
0
1370
18.01.2023
0
8087
18.01.2023
1
4702
18.01.2023
0
515
18.01.2023
0
395
18.01.2023
0
601
18.01.2023
0
355
18.01.2023
0
695
18.01.2023
0
350
18.01.2023
0
2042
18.01.2023
0
391
18.01.2023
0
636
18.01.2023
0
915
18.01.2023
0
1281
18.01.2023
0
817
ТОП НОВОСТИ
15.01.2023
0
38858
18.01.2023
Лучший комментарий
6
16172
19.01.2023
0
15996
14.01.2023
1
15721
16.01.2023
1
12951
14.01.2023
3
11501
18.01.2023
0
11456
14.01.2023
0
9931
Добавить комментарий