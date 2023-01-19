Аномальные морозы не отвадили тысячи якутян от крещенских купаний

В крещенских купаниях в Якутии приняли участие свыше 4 тыс. человек



В среду организовали 8 прорубей для забора воды и 19 купелей в Кобяйском, Мирнинском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском, Анабарском, Нижнеколымском, Усть-Янском, Намском, Вилюйском, Оймяконском, Верхнеколымском, Абыйском, Усть-Майском районах, а также в городе Якутске. Некоторые специально оборудованные места открылись после полуночи, передает МЧС Якутии.

Несмотря на крепкие морозы народ от традиций не отказывается, купания идут полным ходом. Всего в крещенских купаниях в регионе приняли участие свыше 4 тыс. людей. За первые сутки мероприятия прошли без происшествий.