19.01.2023
18:45
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Якутия

Аномальные морозы не отвадили тысячи якутян от крещенских купаний

В крещенских купаниях в Якутии приняли участие свыше 4 тыс. человек

В среду организовали 8 прорубей для забора воды и 19 купелей в Кобяйском, Мирнинском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском, Анабарском, Нижнеколымском, Усть-Янском, Намском, Вилюйском, Оймяконском, Верхнеколымском, Абыйском, Усть-Майском районах, а также в городе Якутске. Некоторые специально оборудованные места открылись после полуночи, передает МЧС Якутии.

Несмотря на крепкие морозы народ от традиций не отказывается, купания идут полным ходом. Всего в крещенских купаниях в регионе приняли участие свыше 4 тыс. людей. За первые сутки мероприятия прошли без происшествий.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии

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