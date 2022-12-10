Аномальные места Якутска

Ул.Лермонтова-Петровского. Одно из аномальных мест — это район улицы Лермонтова. Возможно потому, что часть улицы, начиная от Петровского, заканчивая районом Комсомольской площади, местами пролегает по старым захоронениям, сообщает тгк Северная мистика.

Много слышал про кинозал Айхал на улица Петровского, 46. Говорят, что в этом здании по ночам слышно шаги, разные шумы, предметы двигаются и вроде бы не только. Слышно это, в основном, по ночам и истории эти были уже давно, с советского времени. Это старый кионтеатр, открылся 10 июля 1962 года.

Дом 38, на улице Петровского. По слухам, в этом здании есть призрачный «бегун». Призрак, который появляется из одной стены и исчезает в другой. Самое интересное, что очень похожую историю мне рассказывал человек. который временно проживал в деревянном доме, который стоял на этом самом месте. Он говорил о появлении сущности черного цвета, которая в появлялась в коридоре и проходила сквозь стены.