Аномальные холода только усиливаются!

Сено лошадям дают весной, когда они начинают голодать. Все же не все особи переживают зиму. Природный отбор беспощаден. Поиск еды затрудняется еще и тем, что мокрый снег замерзает, а на его поверхность падает новый снег. Мокрый снег, упавший на лошадь, может покрыть ледяной коркой рот или ноги, и животное не сможет ни есть, ни двигаться. На северо-востоке, днем на востоке, в центре небольшой снег, на остальной территории погода без существенных осадков, туман. Температура воздуха ночью -50-55°, в низинах -57-62°, на северо-востоке -45-50°, местами на Колыме -35-40°, днем -44-49°, в низинах -49-54°, местами на северо-востоке, Колыме -34-39°. На Арктическом побережье местами порывы 15-20 м/с, метели, температура воздуха ночью -31-36°, днем -29-34°. В Якутске туман, утром и днем небольшой снег, ветер северный 1-3 м/с. Температура ночью -50-52°, днем -44-46°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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