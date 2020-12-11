Аномальное похолодание в Якутии

Сегодня, 11 декабря в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха -40-42°. Прогноз погоды по территории Республики Саха на 12-13 декабря Преимущественно без осадков, местами морозные туманы, ветер слабый. Температура воздуха ночью -43-48, днем -40-45, на северо-востоке, севере ночью и днем -48-53, в низинах -53-58. На юге, юго-западе, Колыме и побережье Арктики ночью -37-42, местами -30-35, днем -34-39, местами -24-29°.

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