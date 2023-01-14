14.01.2023
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Погода

Аномально холодная погода сохраняется: В столице -50-52°

Овцебыки весят как минимум триста килограммов. Такие габариты не мешают им с лёгкостью скакать по самым крутым скалам. У овцебыков очень ценная шерсть. За несколько граммов приходится платить $80 или порядка 5 000 рублей. Хотя овцебыки очень большие, они могут быстро бегать. Некоторые представители этого вида развивают скорость до 60 км\ч.


В центре, на северо-западе, по Вилюю, нижней Лене сильный мороз, преимущественно без осадков, в населенных пунктах туманы, температура ночью и днем -52-57, в низинах -57-62. На юго-западе, юге, северо-востоке небольшой снег.Температура ночью -35-40, в низинах на северо-востоке -55-60, при снеге на юго-западе, севере -30-35, днем -33-38, в низинах на северо-востоке -48-53, на юго-западе, севере -26-31. На побережье местами метели при ветре 15-19 м/с, температура ночью -37-42, днем -32-37°.

В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый. Температура ночью -47-49°, в окрестностях -50-52°, днем -46-48°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Один комментарий на «Аномально холодная погода сохраняется: В столице -50-52°»
  1. Федор 14.01.2023 00:20

    Очень интересно, почему в Якутске почти никогда не бывает ниже -49 градусов? Красноярцы по «китайским», как говорит наш гидромендцентр, термометрам определили -73 и отняли Полюс Холода,а где всегда холодно, в Якутии прогноз всегда завышенная чем фактическая.

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