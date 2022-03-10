Аномальная зона на дороге Колыма: необъяснимое явление!

В мире существуют места, где законы гравитации, мягко говоря, не действуют. На обычной дороге, на спуске с горы машины самостоятельно катятся вверх. Как оказалось, такое место есть и в Томпонском районе на 326 км автодороги «Колыма», сообщает «Томпонский вестник». Жительница села Крест-Хальджай Сардана Атакова, услышав об этом явлении, решила проверить, так ли это, проведя эксперимент на собственной машине. И действительно, вопреки законам физики, машина поехала назад в гору. Подробнее смотрите в видео.

Похожее аномальное место есть на одном из участков трассы в Буйнакском районе Дагестана. Местные жители приметили это давно. На протяжении километра этой дороги почти везде, где начинается подъем, можно выключить мотор и наблюдать за удивительным явлением.

В Армении на горе Арагац, расположенной в 30 км от границы с Турцией. Здесь все происходит с точностью до наоборот — автомобиль на склоне горы сам по себе начинает катиться вверх. Если толкнуть мяч со склона горы, он откатится вниз, а затем остановится и покатится в обратном направлении. Даже горная река течет вверх, а не вниз. Такое загадочное явление привлекает к этому месту тысячи туристов. Люди отмечают, что испытывают здесь непривычное ощущение, так как идти в гору оказывается легче, чем спускаться с нее.

Также пишут о таких явлениях в Молдавии, Крыму и многих других местах. Некоторые источники объясняют это оптическим обманом, иллюзией, а в других говорят о магнитных полях, геологических аномалиях.

Ниже видео от водителя, обнаружившего это место в Томпонском районе.