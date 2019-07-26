Аномальная жара — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 26.07 до 21 час 27.07
Без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +9+11, днем +30+32°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 28-29/VII 2019 г.
На севере, северо-западе, северо-востоке, днем 29 июля местами на западе небольшие кратковременные дожди, на севере и умеренный дождь, на севере порывистый ветер до 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +8+13, в низинах, в горах и севере +1+6, на западе +13+18°. Днем +28+33, на западе местами до +35, при дыме лесных пожаров +20+25, на севере +13+18, местами +3+8°.
Источник: Якутское УГМС.