Аномальная весна 2023 года: Надвигается новая геомагнитная буря

Согласно наблюдениям ученых NASA, на Солнце второй раз за последнее время образовалась так называемая коронарная дыра – область, являющаяся источником высокоскоростного солнечного ветра. Размер этой области в 20 раз больше земли. Сообщается, что солнечные ветры движутся к Земле со скоростью 2,9 млн километров в час, и достигнут планеты примерно к пятнице, а точнее – в ночь с пятницы на субботу на этой неделе.

Этой весной Солнце чрезмерно активно, что не может сказываться на Земле и ее обитателях, ведь жизнь на нашей планете питается энергией главной звезды галактики. Небывалые северные сияния этой зимой даже в тех широтах, где их никогда не видели, наглядно продемонстрировали высокую геомагнитную активность светила. Различные аномальные природные явления наблюдаются по всей планете.

Когда разразится новая геомагнитная буря в 5 баллов

Согласно прогнозу геомагнитной активности, через несколько дней начнется продолжительный период нестабильности геомагнитного фона, который закончится мощным ударом уровня G1 и силой в пять баллов.

Все началось в четверг, 13 апреля, когда спокойный геомагнитный фон с силой возмущений в пределах двух баллов вечером, около 18:00 час. московского времени, подскочит до трех баллов. На этом уровне магнитосфера Земли продержится двое суток, до вечера субботы, 15 апреля. В этот момент грянет первый пик геомагнитной нестабильности, когда сила колебаний достигнет четырех баллов, и будет держаться на этом уровне около суток, до вечера воскресенья, 16 апреля. До вечера понедельника, 17 апреля, геомагнитный фон успокоится до трех баллов, но затем вновь подскочит до четырех, и вновь будет сутки держаться на этом уровне.

Во второй половине дня вторника, 19 апреля, период геомагнитной нестабильности, казалось бы, закончится – вновь наступит спокойствие, геомагнитный фон остановится на уровне двух баллов. Однако это спокойствие окажется затишьем перед настоящей бурей – около 18:00 среды, 19 апреля, ударит реальная магнитная буря уровня G1 силой пять баллов, и будет бушевать двое суток, сообщает prufy.ru

Люди, страдающие хроническими заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет). Особая группа — люди с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, именно во время резких изменений погоды случается больше всего инфарктов и гипертонических кризов.

Старики и дети.

Люди с заболеваниями нервной системы, с «подвижной психикой».

Врачи давно изучают связь между магнитными бурями и состоянием человека. Но не стоит обобщать выводы, так как все люди индивидуальны.

На здоровых людей магнитные бури тоже влияют. Организм может противостоять отрицательному воздействию внешних факторов, поэтому иногда появляются небольшие и неинтенсивные симптомы.

Метеопатия воздействует на сердечно-сосудистую систему. Особенно негативно она влияет на людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением, сердцем, пульсом. Многие проявления возникают именно по причине магнитных бурь.

Метеоневроз считается сильной зависимостью. Все опасные дни люди ощущают довольно ярко. У пациентов, имеющих проблемы со здоровьем, усиливается сердцебиение, появляются перепады давления. Также могут наблюдаться агрессия и депрессия, обмороки. Нередко возникают головокружения, мигрени, цефалгия.

При наличии хронических недугов, вредных привычек сначала могут наблюдаться незначительные симптомы, а затем все равно возникает ярко выраженная зависимость. Со временем практически незаметное недомогание способно перейти в болезненные проявления.

Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2023 года и будьте готовы к ним.

Что делать метеозависимым при магнитной буре?

Больше спите Не используйте слишком часто телефон или компьютер Не занимайтесь тяжелой физической активностью. Пейте больше воды и кушайте полезные продукты. Проветривайте помещение. Перед началом магнитной бури можно выпить 1 таблетку аспирина, чтобы снять боль и понизить вязкость крови; Людям, страдающим головными болями и раздражительностью на фоне активности Солнца (как правило, женщинам) стоит принять валериану или любое другое натуральное успокоительное средство; В рамках лечения аритмии или ишемической болезни, а также после перенесенных инфарктов и инсультов во время бури обязательно нужно соблюдать все назначения врачей и иметь под рукой необходимые лекарства; Лучше переносить бурю на свежем воздухе, уменьшая вероятность возникновения одышки; При хронических заболеваниях нужно разобраться, когда самочувствие становится хуже (во время, накануне или после бури), и в зависимости от этого употреблять дополнительные медикаменты (по рекомендации врача) или увеличить дозировку уже принимаемых препаратов;

Неблагоприятные дни в апреле 2023 года для всех метеочувствительных людей могут пройти намного легче, если придерживаться указанных правил. Они позволяют поддержать нормальное самочувствие, а также принять меры для улучшения здоровья, сообщает www.9111.ru