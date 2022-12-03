03.12.2022
15:50
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Погода

Аномальная погода отложила открытие ледовой переправы через Лену

Сроки открытия ледовой переправы Хатассы-Павловск перенесены ориентировочно на 15 декабря. Обустройство зимника затруднено из-за сильного течения реки и недостаточной толщины льда со стороны Павловска, сообщает Минтранс.
Сейчас на одном из участков дорожники прокладывают трубы для пропуска течения. Но и они пока не справляются с задачей.
«Такого природного явления за последние 5-10 лет не наблюдалось. Если в прошлом году зимник был открыт уже 5 декабря, то сейчас природно-климатические условия внесли определенные трудности», — отметил министр Сивцев, сообщает тгк ЯСИА

Фото: ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА

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