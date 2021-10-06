Анна Осипова о творческом поиске (видеоподкаст 2011 года)

Художник — это существо бытия, который изначально сконцентрирован на своих внутренних переживаниях. Оценку качества его работ ставит не только публика и искусствоведы, но прежде всего он сам, ориентируясь на свое сознание, от которого нельзя отмахнуться. Последнее заставляет его многократно переделывать одну и ту же вещь, а остановка и чувство завершенности произведения подобно удачно выстроенному мосту между еще не узнанным ментальным проектом и его реальным воплощением.

Стать Художником — это в полной мере овладеть ускользающим порядком мира. Художник по сути сталкер в неизведанные никому миры, которые существуют и должны быть открыты как законы природы. Благодаря художникам мы видим эти миры и можем стать их полноправными действующими лицами.

В августе 2011 года мы взяли у Анны Осиповой интервью в Муус Хая, на фоне ее лепной работы с якутским символизмом. Тогда мы попытались затронуть наиболее важную тему для любого художника — творческом поиске. Анна тогда сказала: — Художник — это тот человек, который не может не писать. Главная его задача выразить себя в своих картинах…

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Угадать развитие якутского изобразительного искусства как-будто просто. Что ожидает нас в ближайшее десятилетие? Склонение перед рыночной конъюнктурой и синтетические «коммерческие» жанры? Нам представляется, что обезопасить себя от рыночного вырождения можно единственным — качественной подготовкой профессионалов, наличием конкурсов и выставок, грантов и специальных фондов, стимулирующих творческую активность тех, кто может на десятилетия вперед предугадывать и формировать нашу социальную и культурную реальность.

Приятного просмотра!

Справка:

Анна Осипова родилась 2 июля 1976 г. в г. Якутске. В 1995 г. окончила Якутское художественное училище им.Романова П.П. г.Якутск, а в 2001 г. Дальневосточную государственную академию искусств мастерская Шебеко К.И. г. Владивосток. С 2001-2009 гг. — преподаватель рисунка и живописи в Арктическом государственном институте искусств и культуры в г.Якутске. С 2009-2013 гг. — стажировалась в творческих мастерских РАХ УСДВ под руководством народного художника, действительного члена Российской Академии Художеств (академика) А.П. Левитина в г. Красноярск. С 2007 г. — член «Союза художников России», имеет Диплом Российской Академии Художеств. Лауреат, дипломант молодежных, международных выставок. Работы находятся в НХМ РС(Я) г. Якутска, КХМ им. В.И. Сурикова в г. Красноярск. Сегодня живет в г. Санкт-Петербурге, много ездит по стране в творческие командировки.