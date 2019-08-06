Анна Луговская: «Мне кажется, со мной легко работать».

Сегодня у меня «заказное» интервью. Коллеги отличника столичного здравоохранения, отличника здравоохранения Российской Федерации, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Детской инфекционной клинической больницы Анны Луговской сказали, что хотят сделать подарок к юбилейному дню ее рождения.

Типичная «львица» по гороскопу, красавица с большими серыми глазами и роскошной гривой русых волос, Анна Владимировна встречает меня широкой улыбкой. Мы располагаемся в лаборатории, моя визави негромко рассказывает о своем детстве, о родителях, своей семье, людях, с которыми работает, о своей профессии. Слушая ее, я перебираю фотографии, которые она принесла из дому. Вот они с сестрой-близнецом с отцом, вот с мамой, вот с обоими родителями. На всех фотографиях девочки в одинаковых платьицах, с одинаковыми бантами в волосах, даже сумочки в руках одинаковые. Везде серьезные и очень похожие, один в один! Они и профессию с сестрой выбрали одну, правда, живут теперь в разных городах и друг по другу, конечно, скучают.

— В детстве мы жили в Запорожье, — рассказывает Анна Владимировна. — Папа был электриком, работал на огнеупорном заводе, и киномехаником по совместительству, мама – сначала в аптеке, а потом учетчицей на заводе строительных материалов. Так что семья у нас рабочая.

Мама очень хотела, чтобы Аня поступила в медицинское училище, а сама девушка никак не могла выбрать, кем стать: то ли актрисой, то ли певицей, то ли парикмахером. Окончив восьмой класс, она отправилась все же поступать на парикмахера, но в тот год принимали только сельских ребят, городских не брали.

— Иду домой по улице, смотрю – медучилище, — продолжает свой рассказ моя собеседница, — вспомнила, что мама говорила, пошла и сдала туда документы, а через три года получила диплом фельдшера-лаборанта, по распределению попала в Кировоградскую область, где отработала два положенных года, и вернулась домой. Поступила в Запорожскую десятую городскую больницу, а поработав там год, переехала в Якутск.

— И с тех пор в Якутске?

— Да. В Якутск мы приехали в 1978 году, и я начала работать в Якутской городской клинической больнице под началом врача-лаборанта Николая Владимировича Якушкова. Очень хороший заведующий был. Он всегда нас защищал на всех конференциях, но держал в строгости. Коллектив у нас был большой – тридцать человек, кто-то занимался биохимией, кто-то иммунологией, кто-то в гематологии, кто-то – в клиническом отделе. Работали очень дружно.

— А когда Вы встретились с Николаем?

— В 1981 году я встретила Колю, и в 1982 году мы поженились. Он еще до службы в армии в 1977 году пришел на наше телевидение и работал там на разных должностях от электромеханика до начальника цеха видеомагнитной записи Технической дирекции. Сейчас он инженер лаборатории. В 1982 году родился наш сын Артем, а в 1987 – Павел. Когда Павлик наш подрос, я ушла в медсанчасть «Якутзолото», которая тогда только-только открылась. А в 1993 году перевелась в Детскую городскую инфекционную клиническую больницу и работаю здесь до сих пор. Очень люблю свою работу и очень рада, что в этой профессии.

Сорок пять лет Анна Луговская в здравоохранении, и двадцать шесть из них в Детской инфекционной. Мимо открытых дверей лаборатории то и дело проходят коллеги Анны Владимировны, здороваются, и она, ни на минуту не теряя нити разговора, успевает отвечать всем с приветливой улыбкой.

— Коллеги Вас любят.

— И я их очень люблю. А еще мне кажется, со мной легко работать (Анна Владимировна улыбается), Коллектив у нас дружный, сплочённый, живем одной семьей, а в хорошем коллективе и работается легче! И на заведующих нам везет.

— Ваша работа не совсем на виду, так сказать «за кадром»…

— Работа у меня очень разнообразная, мне интересно работать. Иногда люди думают, что у нас в клинической лаборатории только анализы мочи да кала. Нет, с каждым годом исследования только добавляются, сейчас столько разных аппаратов, механики, да и специалисты у нас хорошие. Я получаю удовольствие от того, что делаю.

— У нас очень четко выстроена работа, — сказала мне заведующая клинико-диагностической лабораторией Туйаара Данилова. — На сегодняшний день наша лаборатория представляет собой сложный производственный механизм, ежегодно выполняющий в плановом и экстренном порядке до 400 тысяч лабораторных исследований. Конечно, основа успешной работы лаборатории это — высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт практической работы и постоянно повышающие свою квалификацию. Среди них наш фельдшер-лаборант высшей категории Анна Владимировна Луговская, ветеран труда, она у нас пример и наставник, охотно передающий свой богатый опыт и знания молодому поколению врачей и лаборантов…

— У лаборатории, казалось бы, нет тесных контактов с пациентами?

— Тем не менее, мы, конечно, болеем и переживаем за наших маленьких пациентов. Иной раз к нам обращаются доктора нашей больницы в ситуации, когда не удаётся поставить диагноз. Советуются с нами по поводу дополнительных исследований, какие могли бы помочь в распознавании причины болезни, пролить свет на сложную картину. И мы помогаем.

— Расскажите, как отдыхаете…

— Участвуем активно во всех проводимых в больнице мероприятиях. Профком нам скучать не дает, больничная спартакиада, например, в течение года, по разным видам спорта проходит, если сами не участвуем, то болеем за своих. Недавно ездили коллективом на «Пиратский» остров, очень хорошо отдохнули.

— С кем дружите на работе?

— Со всеми, но ближе всех Наталья Валерьевна Страхова, работаем вместе четырнадцать лет и очень хорошо с ней дружим.

— Сыновья уже взрослые…

— Да, дети выросли, Артем — айтишник, живет и работает в Томске. Младший, Павлик, закончил в Хабаровске академию экономики и права, работает в нашем казначействе, тоже по IT-технологиям. Сыновья нас радуют, женились по любви, и все у них хорошо. У нас с Колей две внучки, старшая Алиса, ей пять лет, ходит в детский сад, занимается «ушу». Младшая Сонечка, ей два года, и она тоже недавно пошла в детский сад.

— Можно узнать, как день рождения собираетесь отмечать, Анна Владимировна?

— Да, приглашу коллег и своих подружек в «Заставу» и будем гулять до утра.

— С днем рождения Вас! Успехов Вам в работе и всего самого доброго!