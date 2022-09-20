Анна Конова: Как житель ДВ понимаю, что за восточными языками будущее                 

21 сентября в городе Тюмени состоится торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса «Учитель года Российской Федерации – 2022».

Нынешний конкурс претерпел некоторые изменения. Так, испытания I тура пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам I тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания II тура: мастер-класс с демонстрацией персональных профессиональных эффективных методик преподавания. Затем лауреатам предстоит ответить на «Вопрос учителю года» — это пресс-конференция, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

По итогам этих испытаний будут определены 5 призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в III туре заключительного этапа «Педагогическом совете», где они обсудят с министром просвещения России актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана — будет объявлено 5 октября, в день празднования международного Дня учителя.

Анна Конова — Абсолютный победитель Республиканского профессионального конкурса «Учитель года РС(Я) — 2021», учительница китайского языка средней школы №23 ГО «город Якутск» представит Якутию на данном конкурсе. Выпускница восточного отделения факультета иностранных языков ИЗФИР СВФУ владеет, кроме китайского, французским и английским языками. Учитель уверена: нестандартный подход ко всему помог ей победить в конкурсе. «Я не мыслю шаблонами, люблю использовать новые идеи и воплощать их. Возможно, это моё главное преимущество», – считает она. «Я не использую суперприёмы на уроках китайского языка. Детей надо направлять, захватывать их внимание с первых минут урока и не дать им скучать, чаще использовать эффект удивления»-, считает Анна Сергеевна. Когда работа становится смыслом жизни, педагог живёт ею. Анна — влюблённый в свою работу, школу, в своих учеников, в свою малую родину, в свой родной город человек.

В течение года научно-методическим сопровождением, подготовкой к конкурсу занимался Институт развития образования и повышения квалификации в лице I заместителя директора, к.филол.н. Николая Иннокентьевиач Бугаева, за что Анна Сергеевна премного благодарна.

Как утверждал великий А.П.Чехов, педагог должен быть артистом, художником, горячо влюбленным в свое дело. Искренность, убедительность, артистизм, индивидуальность учителя обеспечивают ему успех. В этом его помощники — фирменные приемы и техники, помогающие сделать занятия интересными и увлекательными. Учитель-артист всегда импровизатор, всегда раскован. Именно такое впечатление остается о нашей конкурсантке после общения с нею.

Кажется важным, что победителями становятся именно педагоги, демонстрирующие креативный подход. На вопрос: «Настоящий педагог – кто это?» есть парадоксальный, но верный по сути ответ: «Грамотный импровизатор и талантливый технолог»…

Что ж, впереди захватывающие события конкурса с участием Анны Сергеевны. Пожелаем ей успешного участия!