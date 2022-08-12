12.08.2022
19:35
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Культура

Анимационная студия Tundra анонсировала свой первый проект «һөҕүҥ»

Арт-проект «һөҕүҥ» — затрагивает проблему исчезновения букв и искажения языка из-за перехода в виртуальный мир. Авторы проекта покажут, как можно преобразовать виртуальный мир своей культурой и трансформировать это в процветающую среду. «В конце видео мы хотим воздвигнуть виртуальный Аал Луук Мас как благословение и символ нашей культуры. Этот проект стал одним из катализаторов создания анимационной студии Тундра, миссия которой через анимацию и новые технологии дать толчок развитию нашей креативной индустрии и гордо представлять Якутию на мировом рынке анимации», — говорится в анонсе, сообщает тгк Yakutsk News. Видео: tundra.animation

Источник: тгк Yakutsk News

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