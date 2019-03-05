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Национальный театр танца приехал с гастролей по Заполярной Моме
05.03.2019, 17:40
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График плановых работ энергетиков на 6 марта
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В Якутске прошло праздничное шествие народных мастеров
05.03.2019, 17:20
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Под крылом СК «Стерх»: ГК «Агентство по страхованию вкладов» 
05.03.2019, 17:05
Культура & Образование
Модельер Петр Яковлев выбрал Мисс и Мистера «Дети Арктики»
05.03.2019, 16:45
Финансы
Алмазэргиэнбанк открыл новый офис в Алдане
05.03.2019, 16:30
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА проходят обучение в Ставрополе
05.03.2019, 16:15
Общество
Стало известно, когда ждать пенсию в марте
05.03.2019, 16:09
Общество
Ангелина Шадрина нуждается в Вашей помощи
05.03.2019, 15:58
Происшествия
Фотофакт
Автомобиль мэра Якутска придавило упавшим с крыши снегом
05.03.2019, 15:40
Экономика
За два месяца компания «Железные дороги Якутии» перевезла один миллион тонн
05.03.2019, 15:20
Экономика
На ярмарке «Рыба Якутии» большинство продавцов не имели документов
05.03.2019, 15:00
Экономика
«Камелек»: От сияния белого фарфора к звону якутского стекла
05.03.2019, 14:45
Культура & Образование
Spell Well: В Якутске пройдет диктант по английскому языку
05.03.2019, 14:44
Общество
Резонанс
Задержка самолета АК «Якутия» омрачила впечатления детей от поездки
05.03.2019, 14:30
Политика
Школа политического образования выехала в Борогонцы
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Культура & Образование
Обнаружены гены, которые помогли коренным народам Сибири адаптироваться к холодам
05.03.2019, 14:00
Общество
Неравнодушные якутяне, отзовитесь!
05.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Чем опасны подвернутые джинсы
05.03.2019, 13:00
Сахалыы
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Эстрада тыйаатыра саҥа бырайыага “Өбүгэ тыына”
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В Якутии короновали Татьяну Тарасову
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Происшествия
Дерзкий грабеж в Якутске
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Культура & Образование
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Происшествия
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Общество
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Общество
5 марта 2019, 16:09
318

Ангелина Шадрина нуждается в Вашей помощи

Шадрина Ангелина Николаевна — мама двоих девочек, уроженка Кобяйского улуса, жительница села Хатассы, город Якутск. Нуждается в срочной операции, лечении в США (операция, курс химиотерапии, вакцинации на полгода).


Основной диагноз: С41.2 злокачественное новообразование позвоночного столба, Гигантоклеточная опухоль th 7,8,9 позвонков. Сопутствующие: рак шейки матки и яичников.

Реквизиты для помощи:
1) Сбербанк 5469 7600 1169 0858 Шадрина Ангелина Николаевна
2) Тинькофф 5536 9137 8206 8270 Ангелина Николаевна Шадрина
3) Алмазэргиэнбанк 3565 0405 0010 0901 Шадрина Ангелина Николаевна
4) Для перевода по номеру телефона 89969151902 (Ангелина Шадрина)


«Нам сейчас нужна любая помощь! Вы можете отправить любую помощь (1,10,100…. руб), сделать репост, поучаствовать в аукционе авторских работ самой Ангелины на её странице в инстаграм @ot_angelina. Благодарим от всего сердца!» — пишут близкие Ангелины.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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