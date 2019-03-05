Ангелина Шадрина нуждается в Вашей помощи

Шадрина Ангелина Николаевна — мама двоих девочек, уроженка Кобяйского улуса, жительница села Хатассы, город Якутск. Нуждается в срочной операции, лечении в США (операция, курс химиотерапии, вакцинации на полгода).

Основной диагноз: С41.2 злокачественное новообразование позвоночного столба, Гигантоклеточная опухоль th 7,8,9 позвонков. Сопутствующие: рак шейки матки и яичников. Реквизиты для помощи:

1) Сбербанк 5469 7600 1169 0858 Шадрина Ангелина Николаевна

2) Тинькофф 5536 9137 8206 8270 Ангелина Николаевна Шадрина

3) Алмазэргиэнбанк 3565 0405 0010 0901 Шадрина Ангелина Николаевна

4) Для перевода по номеру телефона 89969151902 (Ангелина Шадрина)

«Нам сейчас нужна любая помощь! Вы можете отправить любую помощь (1,10,100…. руб), сделать репост, поучаствовать в аукционе авторских работ самой Ангелины на её странице в инстаграм @ot_angelina. Благодарим от всего сердца!» — пишут близкие Ангелины. Источник: SAKHALIFE.RU.

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