Ангел пришел в Соттинцы!

View this post on Instagram

Ангел в Якутии 😇 . Видео @tutuma_event Один день из жизни Ангела🤣🤣🤣 Февраль еще не закончился, поэтому устроили романтическую поездку в Соттинцы (тут я каждый раз вспоминаю, когда сынишка был маленьким спросил однажды "А в Соччинсах море есть?") В Соччинсах моря нет, но есть музей Дружба😅😅😅👌👏👏👏. В былые годы на весенние каникулы все выезжали именно туда. Было весело и всегда интересно👌 В этом году ажиотажа пока нет, как видите😂😂😂 Радостно покаталась на горки, удивила своим появлением местных смотрителей, побегала за лошадками, проверила прочность своих крылышек👌👌👌👏👏👏 За год эксплуатации крылья ведут себя отлично😂ветер, стужа и катание с горки выдерживают суперски. В Тайланд может их с собой взять? Проверить в море? . #sakhalife #позитив #ангел #соттинцы #якутия