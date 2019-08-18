ANEX Tour запустил продажи туров зимнего сезона на Шри-Ланку

Туроператор ANEX Tour анонсировал старт продаж туров на Шри-Ланку в зимний сезон 2019/20, а также открыл новый город вылета Санкт-Петербург.

ANEX Tour совместно со стратегическим партнером авиакомпанией AZUR air выставил полетную программу в Коломбо. Авиаперелеты по маршруту Москва – Коломбо – Москва начнутся с 26.10 по 04.04.2020, с интервалом вылетов 2 раза в неделю – в среду и субботу. Тип судна ВС B-767. Полетная программа из Екатеринбурга стартует 29.10.2019 по 03.04.2020, рейсы будут осуществляться 1 раз в 13 ночей, тип судна ВС B-767.

Прошедший сезон показал прекрасные результаты, в связи с чем было принято решение о расширении полетной программы и добавлении нового города вылета Санкт-Петербурга. Маршрут Санкт-Петербург-Коломбо-Санкт-Петербург организован прямыми перелетами на рейсах а/к AZUR air 1 раз в 12 дней. Пакетными туры доступны для бронирования с 30.10.19 – 02.04.2020.

Стоит отметить, что ANEX Tour единственный туроператор в России, работающий с направлением Шри-Ланка на базе чартерных авиаперелетов. Чтобы сделать отдых незабываемым и предоставить максимально возможный пакет услуг по доступным ценам мы работаем с двумя принимающими компаниями EXOTIC HOLIDAYS INTERNATIONAL и TANGERINE TOURS. Это позволяет охватить максимальное количество отелей и увеличивать возможности для каждого туриста в отдельности.

Каждый турист сможет выбрать подходящий курорт, в ассортименте туроператора представлен широкий выбор отелей на разный бюджет, порядка 300 объектов по всему побережью. Туроператор предлагает как недорогие отели на пляже в районе Унаватуна и Хиккадува – например Lanka Super Coral 3*, так и популярные в России Hikka Tranz by Cinnamon 4*, Tangerine Beach 4*, Marriot Weligama Bay Resort 5*, Eden Resort & Spa 5*, Coral Sands 4*, Avenra Beach 4*, Dickwella Resort & Spa 4* и отели люкс-класса сетей Anantara и Riu.

Кроме прямого чартерного перелета в ассортименте рассчитаны и GDS-туры:

Москва- Коломбо;

Екатеринбург- Коломбо;

Ростов- Коломбо;

Самара- Коломбо;

Казань- Коломбо;

Санкт-Петербург- Коломбо;

Краснодар- Коломбо;

Минск — Коломбо

Шри-Ланка — зеленый остров, который славился своими чайными плантациями и необыкновенной природой еще со времен Цейлона. Местные жители считают, что остров напоминает манго по своей форме. На Шри-Ланке находится 8 объектов всемирного наследия ЮНЕССКО, которые с каждым годом привлекают все больше и больше туристов. Культура Шри-Ланки настолько богата и разнообразна, что каждый турист сможет найти себе экскурсию по душе. В арсенале туроператора имеются как пакетные экскурсионные туры, так и комбинированные туры «экскурсии + пляж».

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

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