Анестезиолог Максимов: Иногда человеческое общение помогает не меньше, чем обезболивание

Передо мной сидит врач анестезиолог-реаниматолог Петр Петрович МАКСИМОВ, врач анестезиолог-реаниматолог Намской центральной районной больницы. Он тепло улыбается, рассказывает о себе и своей работе. Сегодня, 16 октября, все анестезиологи-реаниматологи мира отмечают свой профессиональный праздник и принимают поздравления.

— Петр Петрович, примите поздравления с Вашим профессиональным праздником!

— Спасибо!

— Почему вы выбрали именно эту узкую специализацию?

— Выбор стать анестезиологом встал перед распределением по окончании Медицинского института. Изначально я хотел стать хирургом, но по окончании института мне предложили пройти интернатуру по анестезиологии реаниматологии в Намской центральной районной больнице. В то время в районе остался 1 анестезиолог-реаниматолог. Я согласился и это затянуло меня навсегда. Очень люблю свою работу и уважаю своих коллег, которые день и ночь трудятся во благо здоровья населения. Коллектив у нас сплоченный, работы много, скучать не приходится.

— В чем состоит задача врача-анестезиолога-реаниматолога, что он должен знать и уметь?

— У врача-анестезиолога-реаниматолога два аспекта деятельности. Первый – оказание анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах, проведение общей анестезии. Реаниматология – это немного другая работа. Она подразумевает проведение интенсивной терапии пациентам, находящимся в тяжелом и критическом состоянии.

— Какие виды анестезии применяются в условиях районной больницы?

— Здесь мы проводим спинномозговые анестезии при кесарево сечениях, гинекологических операциях, травматологических операциях нижних конечностей. Регионарные анестезии (блокады плечевых сплетений). Также применяем эпидуральные обезболивания при родах, эпидуральные интра и послеоперационные обезболивания при полостных операциях. Кроме того, внутривенный наркоз, в основном детям при аппендэктомии, и общий наркоз с ИВЛ.

— Говорят, общий наркоз — это минус пять лет жизни?

— Нет, это неправда. Тем более, сейчас современные препараты очень хорошо дают анальгетический и анестетический эффект. К каждому наркозу подходим индивидуально от состояния здоровья, от предстоящей операции. Мы ведь врачи, и знаем, какой препарат подходит тому или иному человеку. Вообще, наша профессия требует от нас не только ответственности, но и точности. Поэтому, в нашей профессии нет случайных людей. Кто становится анестезиологом, тот навсегда им остается. Многие во время прохождения практики понимают «Это не мое». Ведь мы зачастую выступаем в роли психологов для пациентов. Чувствуем их волнение и переживание. В этот момент нужно поговорить с ними и успокоить, насколько это возможно. Помню, как провел свою первую анестезию. Пациент проснулся и спросил: «А когда начнется операция?». Вот тогда я понял, в чем смысл моей работы. Пациент даже не почувствовал, что операция завершилась. Зачастую при интенсивности работы хирургов они не всегда успевают полноценно пообщаться с пациентом. Они, конечно, разговаривают с ним перед операцией, но после, курируя пациентов, немного упускают некоторые моменты. Первые часы после операции около пациентов находятся врачи-реаниматологи, и мы их поддерживаем. Иногда обычное человеческое общение помогает не меньше, чем обезболивание.

— Родственники всегда волнуются за исход операции, а если она предстоит ребенку, то волнение родителей удваивается.

— Несомненно, родные волнуются за своих родственников. А если это ребенок, то волнение удваивается. Я бы как врач посоветовал родителям сильно не тревожиться, так как ваше волнение может передаться ребенку. Дети, как правило, все чувствуют. Во многом, ход и успешность операции, пробуждение от наркоза зависят от внутреннего состояния человека. Поэтому надо стараться быть сдержанным и не показывать свое волнение детям. Как я заметил, люди перед любой операцией боятся двух вещей: самой операции и наркоза. По поводу первого с ними разговаривают хирурги, а насчет второго я разъясняю ход обезболивания и стараюсь успокоить.

— Кому категорически противопоказано введение общего наркоза?

— Такого понятия, «категорически противопоказан общий наркоз» нет. Ведь перед каждым наркозом обязательно собирается полный анамнез больного, от рождения до нынешнего возраста: чем болел, когда оперировался, отягощен ли наследственными заболеваниями. Главное, пациенту нужно рассказать врачу максимально верные данные, так как именно от его слов зависит дальнейший ход лечения, анестезии и операции. Если врача что-то настораживает, то можно собрать консилиум врачей. В данный момент в палате интенсивной терапии работают 4 врача анестезиолога-реаниматолога, 7 медицинских сестер, из – них 5 анестезисток и 5 младшего медицинского персонала. Хочу сказать, что наша работа требует колоссальной ответственности и внимания. Но я бы посоветовал будущим врачам, если во время прохождения практики вы определились в выборе специальности и душа лежит к этой сфере, то и работа будет в радость. Ведь от этого выбора зависит ваша дальнейшая жизнь. Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег, и всех анестезиологов-реаниматологов Якутии! Желаю всем крепкого здоровья и успехов в работе!