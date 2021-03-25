Анестезиолог Елена Павлова: Этот год показал — все может измениться в одночасье…

Подведены итоги Республиканского конкурса «Профессия — жизнь». Восемь молодых, амбициозных, креативно мыслящих молодых медицинских специалистов представили свои проекты и рассказали, как хотят сделать лучше и эффективнее свою работу.

Все они трудятся в разных сферах медицины и, конечно, заслуживают самых добрых слов. Хочу представить вам врача-анестезиолога реаниматолога Якутской республиканской клинической больницы Елену ПАВЛОВУ. Елена названа лучшим врачом-анестезиологом реаниматологом. Симпатичная, обаятельная, открытая, она с удовольствием делится своими эмоциями.

— Ваши впечатления от конкурса, Елена.

— Заявку на участие подала еще в прошлом году, но по понятным причинам конкурс перенесли на этот год. Первый день прошёл как ознакомительный: командообразование, психологические тренинги, на второй были представление и защита проектов. Впечатления от конкурса самые положительные! Восторг, мотивация быть лучше, совершенствоваться, познавать новое! Мне повезло, что я встретилась с интересными людьми, которые хотят привнести в здравоохранение новые идеи, направленные на улучшение, своевременность оказания медицинской помощи населению. Все это люди с активной жизненной позицией, и было очень приятно с ними пообщаться.

— Расскажите о своем проекте.

— Мой проект связан с IT-технологиями, а именно – с «МИС» — медицинской информационной системой, в которой объединены электронные медицинские карты пациентов, результаты исследований и мониторинга состояния больного. Я предложила мобильное приложение шкал оценки тяжести и прогнозированию исхода или как дополнение к «МИС»-программе. Направлена она на синхронизацию с данными, оптимизацию работы врача и улучшению и непрерывности оказания медицинской помощи. Цель — оптимизация работы для улучшения работы, непрерывности оказания медицинской помощи, слежения текущего состояния пациента, что очень важно в реанимации и палате интенсивной терапии.

— Что даст врачу этот метод?

— Шкалы оценки тяжести состояния больного и прогнозирование исхода высчитываются врачом самостоятельно, что занимает очень много времени, для расчёта одной шкалы тратится от шести до восьми минут, мы в нашей больнице используем от трех до пяти шкал, это в совокупности отнимает очень много времени. Хотелось бы это время использовать на осмотр пациента, непрерывное оказание медицинской помощи пациенту. Мое приложение упростило бы нашу работу и будет реально работать, если доработать его с IT- разработчиками

— Я знаю, что Вы прошли пандемию.

— Да, с больными с ковидными пневмониями я работаю с самого начала пандемии. Этот год показал, что все может изменится в одночасье, и каждый может оказаться безоружным За каждого пациента мы боролись всеми силами, каждый наш больной стал для нас родным, поскольку они были отдалены от своих родных, не было даже возможности позвонить, услышать родные голоса. Они переписывались с родными, и мы читали им письма вслух, они успокаивались, узнав, что у родных все хорошо. В моем отделении работают самые отзывчивые, добрые, трудолюбивые и сильные духом люди, и я горжусь, что работаю с ними, очень уважаю коллег. В самые трудные времена мы помогали, морально поддерживали друг друга.

— Спасибо, было приятно познакомиться с Вами. Успехов Вам!