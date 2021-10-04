Андриян Егоров: Пусть день будет прожит не зря!

Год назад ушел из жизни талантливейший человек, заслуженный деятель искусств Андриян ЕГОРОВ.

6 октября в 18.00 ч. Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых представит концерт «»JAM SESSION» Длиною в жизнь…», посвящённый памяти главного дирижера Государственного цирка Андрияна Анатольевича Егорова.

Вспомнить друга и наставника соберутся друзья, родственники и вся музыкально-джазовая тусовка Якутска — оркестр Государственного цирка, jazz-band «Session Club», оркестр Национального театра танца «Кыл Саха», группы «Перекати-Поле» и «Норма Джин», Сергей Расторгуев, Валентина Романова-Чыскыырай, Леонид Анциферов, Екатерина Колесова, Ярослава Марей, Петр Колесов, Дмитрий Павлов, Ефросинья, Александр Капитонов, Синтез-театр «Ойуун», балет и артисты цирка.

В преддверии концерта приглашаем вас заглянуть в цирковую оркестровую. В этом уютном кабинете-гримерке каждая деталь, каждый инструмент, стены, увешанные афишами, красно-желтые концертные камзолы, огромный бильярдный стол посреди комнаты – все напоминает о нашем замечательном, талантливом коллеге. Говорить об Андрияне Анатольевиче в прошедшем времени все еще непривычно, настолько он был живым, наполненным и энергичным. Не покидает ощущение, что вот-вот он зайдет, подключится к разговору.

Сегодня в оркестровой с музыкантами работает супруга Андрияна Егорова, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Галина КАРАСЕВА. Галина Ивановна выступает режиссером и ведущей проекта «»JAM SESSION» Длиною в жизнь…».

После репетиции теплой компанией, с Галиной Ивановной, Валентиной Романовой-Чыскыырай и Егором Ефимовым, мы разместились за бильярдным столом, который сейчас застелен нотами, программами, разными пометками по предстоящему концерту. Послушайте воспоминания и вы, уважаемые читатели, дорогие зрители.

— Я лично помянула бы мужа в кругу друзей, как это бывает, накрыла бы стол. Но Андриян всегда хотел блистать. Уверена на сто процентов, он бы провел этот день именно так – на арене, в музыке, в ритме. Одел бы один из своих многочисленных фраков, шляпу, очки и вперед.

Андриян просто обожал дело, которым занимался. Безумно любил джаз, очень хорошо знал его историю, много читал. Дома осталась целая библиотека. Андриян умирал по «Битлз». В юности настолько был восхищен творчеством группы, что однажды во сне почувствовал запах ударника «битлов», того самого Ринго Старра. Так эмоционально он мечтал о профессии барабанщика и стал им. Правда высшего музыкального образования не получил, окончил только музыкальное училище по классу «ударные инструменты». Зато природа его талантами не обделила. И если что-то взбрело ему в голову, то все давалось легко.

А еще, Андриян был настоящим бунтарем. В школе за правду мог вступить в полемику даже с учителем. С большим энтузиазмом, рвением и протестом читал стихи, но в то время это не приветствовалось.

Другое большое увлечение Андрияна – спорт. До травмы глаза по молодости серьезно увлекался хоккеем. Так же, как и с джазом, знал о спорте все. Баскетбол, волейбол, бокс, теннис – просто ходячая энциклопедия. Как говорится, если не за инструментом, то за матчем. И все это опять же сопровождалось бурными эмоциями, криком, запалом, как если бы он сидел болельщиком на трибуне.

В холодное время года утро у него начиналось с барабанов, а в теплое – с велосипеда. Все лето ездил с дачи на велике. По яркой куртке видно его было издалека. Ой, как он любил всякие оригинальные вещи, особенно головные уборы. Где-то заказывал эти смешные вязаные шапочки с висюльками причем на всю семью.

— Каким Андриян был отцом?

— Очень заботливым. Не только отцом, но и мужем, с самого знакомства. А встретились мы на теплоходе. В Якутск прибыл «Демьян Бедный», и открывались первые круизы. Я там работала организатором, танцевала и пела в «Мелодиях Севера». Собственно, работа в ансамбле нас и свела. Через месяц мы поженились, через год родилась Надежда, через два — младшая. Назвали ее в честь финской тетушки Андрияна — Кариттой.

Каждый раз, пока я месяцами лежала в роддоме, он приходил ко мне по три раза в день. Больничную еду так и не попробовала. Вместе со мной Андрияна ждали все женщины патологии, особенно те, кто с деревень. А он все готовил и готовил. То банку пельменей, то селедку принесет, капусту потушит, картошку пожарит — и все кастрюлями. С бабками подружился, которые передачи носили, вином да кроссвордами их задабривал. Так они мне и кричат: «Эй, Карасева, твой приходил, забирай мешок!». А там одеяла, подушки, фотографии, телевизор, чтоб Санта-Барбару смотреть.

Дома тоже окружал нас заботой — стирал, гладил, в очередях за молочкой стоял. Мы одно время жили в Табаге. Андриян тогда работал на телевидении. До работы на первом автобусе успевал съездить в город и привезти кефир. Таким он был всегда — заботливым и ответственным. С дочками возился от души. Они с ним выучили весь репертуар любимых Beatles, смотрят матчи, играют на барабанах. Старшая Наденька училась на экономиста во Франции, Каритта – художница. Она закончила Московскую государственную художественно–промышленную академию имени Строганова, живет в Москве. На вечере памяти Надя исполнит с оркестром песню на французском, младшая будет подыгрывать сестре на ударных.

— Есть ли у вас совместные проекты?

— Что касается совместного творчества, то здесь мы друг к другу не лезли. У него своя история, у меня своя. При этом мы всегда были рядом, на подхвате. Бывает, к постановкам нужна определенная музыка, так он быстро чего-нибудь сочинит или найдет из старого. Иной раз я помогу. Есть и совместные проекты, как например балет «Пир во время чумы». Музыка Андрияна, моя режиссура. Так же, как и этно-балет «Айгыр и Уолумар», хореографическая сюита «Легенда о белых волках», композиция написана во времена его работы в театре танца.

И в театре, и в цирке Андриян работал с большой отдачей. Говоря о цирке, хочется отметить, что это была целая эпопея. Здесь он создает одно детище за другим — джаз-группа «Session club», множество сопровождений к цирковым проектам и, наконец, фестиваль «Тонг-Джаз», который собирал в Якутске настоящих легенд российского джаза. Мы планируем продолжить этот проект. Надеюсь, под куполом цирка «Тонг-Джаз» зазвучит снова в самое ближайшее время.

Звезда, солнце и луна Андрияна Егорова

Андриян Анатольевич сотрудничал со многими артистами, поддерживал молодых. Одной из близких друзей и соратников Андрияна Егорова является Валентина Романова-Чыскыырай. Музыкант называл артистку своей сестрой, музой и звездой.

— Нас в 1996 году познакомил лидер группы «Чолбон» Юрий Васильев-Бахлай. Первое время ребята музыканты, в том числе и мой будущий муж Стас Парфенов, прятались от меня, и все удивлялись, что за настырная девушка. Да, я такая, и никуда они от меня не делись. Помню, Андриян дал мне одну очень сложную запись со словами: «Сделай что-нибудь». Энтузиазма у меня тоже не отнимать. Написала слова, подобрала мотив и слепила песню. Вот тогда меня зауважали, прятаться перестали. Наоборот, я для них стала своего рода «звездой», если перевести прямиком с якутского, то даже «луной и солнцем».

Начались репетиции. Играли весь 97-й год. И с большим триумфом дали жару на легендарном фестивале «Табык — 98». Нас тогда отметил известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий. Позже по его наводке в 2001 году мы выехали в заграничный тур. Месяц выступали в городах Венгрии в рамках кинофестиваля «Медиа-вейв», дали концерт в Москве.

Для нас это было незабываемо. Ведь в то время музыканты переживали не лучшие времена. Выступлений было мало. Однако мы не унывали, репетировали, творили и создавали. Андриян был аранжировщиком моих песен, музыкальным режиссером всех творческих проектов. Я его считаю своим наставником, учителем и, конечно же, это был наш со Стасом большой друг.

Мы даже жили по соседству. Однажды Андриян пришел с новостью, что неподалеку от них продается дом, тут же предложил нам взять кредит, вызвался поручителем. Так мы стали соседями теперь и по даче.

К концерту в память друга готовлюсь с особым волнением. На «»JAM SESSION» Длиною в жизнь…» я исполню песню «До5орбор» («Другу») в аранжировке Андрияна Егорова из репертуара группы «Чолбон». С этой композицией в 2003 году я стала лауреатом фестиваля «Белый месяц» в Бурятии.

«Максимально без потерь»

К разговору присоединяется Егор Ефимов, последователь дела Андрияна Егорова, клавишник-вокалист, в данное время, руководитель оркестра Государственного цирка Якутии.

— Под руководством Андрияна Анатольевича я проработал 9 лет. И все это время я не перестаю удивляться насколько эффективно и качественно он умел работать. Меня часто спрашивают, каким руководителем был Андриян. Отвечаю, что на работе это был человек жесткий, в лучшем смысле слова, с феноменальной памятью и организаторскими способностями. Он всегда выстраивал четкий график, максимально удобный для всех, и как сам же говорил, «максимально без потерь… времени, сил и средств».

Андриян Анатольевич был очень требовательным, в первую очередь к самому себе. Глядя на него, мы тоже не могли позволить быть хуже вчерашних себя, брали пример и самосовершенствовались. Об этом гласит еще одна его цитата — «День прожит не зря, если ты что-нибудь сегодня выучил».

Его секрет совершенства на работе и в творчестве я, кажется, разгадал. Это было на пятый год нашего сотрудничества. К тому времени мы уже стали не просто коллегами, а друзьями. Я впервые приехал на его дачу и пробыл там два дня. Тогда для меня открылся совершенно другой Андриян. Абсолютно расслабленный человек, которому важно выслушать, и которому совершенно нет дела до времени. Все два дня он меня без остановки кормил, мы много разговаривали, смотрели концерты, играли. Это был настоящий отдых. И тогда меня осенило. Вот в чем секрет успеха! Все дело в умении качественно и целенаправленно отдыхать, а потом так же качественно и эффективно работать.

Продолжая его дело, мы стараемся сохранить, тот ритм, настроение и высокую планку, заданную талантливейшим музыкантом, мультиинструменталистом, композитором и наставником Андрияном Егоровым.

В заключении добавлю, что Андриян Анатольевич оставил после себя интересное творческое наследие, полное жизни, оптимизма и заразительного стремления к новым открытиям и достижениям. Лучшие композиции и любимые песни музыканта прозвучат на вечере «»JAM SESSION» Длиною в жизнь…». Будьте с нами 6 октября в 18.00!