Андриан Иванов: Я выбираю «Саханефтегазсбыт»!

Выявлен первый победитель еженедельной акции от АО «Саханефтегазсбыт». Первый праздничный розыгрыш канистры бензина состоялся 6 сентября в 17.00 на официальной Инстаграм-странице: @sakhaneftegazsbyt_official_. Им стал менеджер ЗАО «Транстелеком» Андриан Иванов.

«Я постоянно пользуюсь сетью заправочных станций АО «Саханефтегазсбыт». В первый день акции заправил свой автомобиль на АЗС № 3 на Вилюйском тракте и сразу подписался на официальную страницу компании. Очень рад, что удача сразу улыбнулась. Бесплатная канистра для меня большое подспорье. Буду и дальше заправляться в сети АЗС и каждую неделю участвовать в акции, тем более я уверен в качестве продукции компании. Мне нравится, что в последнее время всерьез взялись за повышение обслуживания клиентов, введены автоматические колонки, есть бесплатные услуги по подкачке шин и пылесос. Я выбираю «Саханефтегазсбыт»!», — сказал Андриан Иванов.

Бесплатную канистру с бензином АИ-95 победителю вручил руководитель отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС АО «Саханефтегазсбыт» Павел Сизых.

«АО «Саханефтегазсбыт» поздравляет победителя акции «Канистра бензина каждую неделю». Мы впервые проводим для наших клиентов такую широкомасштабную акцию, которая завершится перед Новым годом. На прошлой неделе в акции успели принять участие 30 наших клиентов. Всех участников благодарим за активность и азарт. Акция продолжается, добро пожаловать на автозаправочные станции АО «Саханефтегазсбыт»!», — подчеркнул Павел Сизых.

Напомним, что АО «Саханефтегазсбыт» с 1 сентября 2019 года запустил акцию «Канистра бензина каждую неделю». По условиям акции участник должен заправить свой автомобиль любым видом бензина или дизельного топлива от 20 литров на АЗС АО «Саханефтегазсбыт», расположенных в городе Якутске и поселке Жатай. Затем разместить фотографию с чеком с указанием хештэга: #я_выбираю_снгс и поставить порядковый номер. Участник должен быть подписан на страницу: sakhaneftegazsbyt_official_ Розыгрыш 25-литровой канистры бензина проводится по пятницам в прямом эфире в социальной сети Instagram. Акция завершится 27 декабря 2019 года.

Положение о проведение акции «Канистра бензина каждую неделю» размещено на официальном сайте саханефтегазсбыт.рф.