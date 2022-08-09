09.08.2022
16:30
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Общество

Андрею Тарасенко с днем рождения вручили Патриаршую грамоту

Уважаемого Андрея Владимировича поздравляем с Днём рождения и с Патриаршей грамотой — сообщает Роман архиепископ Якутский в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/roman_arhi
Источник: https://t.me/roman_arhi

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