Андрей Находкин: Земли сельхозназначения нужно использовать для экономического развития республики

В Региональном исполнительном комитете состоялась видеоселекторная связь на тему «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения». В Якутии земель сельхозназначений 1 млн 640 тыс. га. Из них не используются (официально) 17 тыс. га.

Якутское региональное отделение партии «Единая Россия» представили председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике Андрей Находкин, заместитель руководителя Департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации Минсельхоза РС(Я) Вячеслав Гаврильев и главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) Сайына Васильева.

Вели селекторную связь ее руководитель Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ Екатерина Демушкина и первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Плотников.

Как сказала Екатерина Демушкина, «рациональное использование и паспортизация земельных участков – ключевой фактор в сфере производства в сельском хозяйстве. Нужно обязательно решить проблему устранения «белых пятен» на территории сельхозугодий России и знать фактическое состояние земель. От этого зависит развитие сельскохозяйственной отрасли и агропромышленного комплекса».

Владимир Плотников добавил, что решение вопроса неиспользуемых земель сельхозназначения находится в в совместном федерального центра и регионов, причем некоторые регионы предлагают свое решение вопроса.

В Якутии сельхозугодья составляют 1 млн 640 тыс. 230 га. Неиспользуемых земель достаточно много – официально 18 тыс га, и причин тому немало, в том числе и в нашем менталитете.

Комментирует председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике Андрей НАХОДКИН:

– Для Якутии тема неиспользуемых земель сельхозназначения очень актуальна. Лето у нас короткое, зима длинная. За лето должно вырасти достаточно травы, чтобы успеть скосить и заготовить столько сена, чтобы хватило для содержания крупного рогатого скота на суровые зимние месяцы.

Земля, особенно земля сельскохозяйственного назначения, — это не только важнейший природный ресурс, но и средство производства. Землю необходимо с максимальной отдачей использовать для экономического развития республики. Когда я встречаюсь с жителями, избирателями, мне часто задают такой вопрос – вот мы хотим заниматься сельским хозяйством, а свободной земли нет. Дело в том, что многие оформляют земли сельхозназначения, а потом по разным причинам не занимаются ими, но земля-то уже оформлена на них. Российский закон регулирует это. Если территория не использовалась по назначению три года, то можно подать в суд и по его решению создать наслежную комиссию. Она должна доказать, что земля простаивает и после этого получить разрешение на переоформление.

Но у нас такая практика не используется. Во-первых, сделать это непросто – нужно регулярно в течение трех лет составлять акты о том, что земля простаивает. Во-вторых, собственники любыми путями стараются, чтобы землю не отобрали. Самый распространенный их путь – это негласная сдача в аренду другим крестьянским хозяйствам.

Очень правильно, что партия «Единая Россия» поднимает этот вопрос. Нужна государственная поддержка для того, чтобы население, живущее в сельской местности, занялось осваиванием земли. Сейчас идет разработка государственной программы «Развитие сельского хозяйства на 2020-2024 гг.» В ней мы обязательно отразим эту проблему.