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30 мая 2019, 22:31
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Андрей Находкин: Национальный проект по селу должен заработать

28 мая состоялся расширенный Региональный политический совет Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Были рассмотрены вопросы партийного контроля за реализацией национальных проектов в Якутии.

Комментирует Андрей НАХОДКИН, председатель Постоянного комитета по селу и аграрной политике Госсобрания (Ил Тумэн), член фракции «Единая Россия»:

– Национальных проектов, реализуемых в России, всего 12. Они касаются разных важных сфер экономики, культуры, образования, повышения уровня жизни населения. Единственное, отсутствует нацпроект по селу.

На Расширенном политическом совете Якутского регионального отделения Партии я выразил свое мнение, что поддерживаю предложение Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о необходимости внесения федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на уровень нацпроектов.

Я участвовал в работе селекторного совещания, в котором приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов, депутаты ГД РФ, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и др.

Была озвучена цифра, что для Программы «Комплексное развития села«  из федерального бюджета на все регионы страны может быть выделена сумма  до 5,8 трлн рублей. Это очень большие деньги.

Таких средств как раз хватило бы, чтобы Россия наконец-то стала развитой в аграрном плане страной. Надеюсь, что нацпроект по селу заработает, и сельхозпроизводители Крайнего Севера могли бы получить дополнительный стимул для своего тяжелого и непростого труда.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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